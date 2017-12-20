Гурбан Гурбанов: Никто не пожелал бы встретиться с врагом - ИНТЕРВЬЮ

© Report/ Elshan Baba

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Это моя первая с вами встреча в качестве главного тренера сборной. Я хотел бы сразу перейти к вопросам".

Как передает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов. 45-летний специалист ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Bayıl Arena.

- Проведение первой игры со сборной Грузии символично?

- Да, символично. Однако может быть, что сначала у нас будет одна игра. Идут переговоры.

- В сборные по всем возрастным группам привлечены новые главные тренеры. Какие качества вы в них видите?

- При принятии решения мы затруднялись. Рашад Садыгов - лидер моей команды. У него имеется большой опыт. Мы пришли к решению воспитывать тренеров. У других новых главных тренеров есть большой опыт как у помощников тренера.

- Сколько проверочных игр состоится до начала Лиги наций?

- Мы хотели бы, чтобы количество игр было большим. Первый сбор будет в январе, после в марте и мае. Следом состоится чемпионат мира. Мы будет стараться подготовить команду к предстоящему отборочному циклу.

- Вы будете продолжать политику национализации? Вы думаете привлекать в сборную таких игроков, как Дениз Йылмаз и Эдди Исрафилов?



- Мы должны найти хороших игроков. Если понадобится, прибегнем и к такому. Мы будем наблюдать за каждым игроком. В каждой игре мы можем сделать замены, шанс получит каждый игрок. Возможно, кого-то не позовут.

- Роберт Просинечки не приглашал в сборную игроков из низших лиг, например, Рената Дадашова. Вы будете делать также?

- Естественно, мы бы хотели, чтобы наши футболисты были подготовленными. Некоторые не играют в основном составе. Но вы, может быть, увидите некоторые имена.

- Есть вероятность, что Рауф Алиев после зимы останется без клуба. Вы будете стараться решить этот вопрос?

- Этот вопрос не касается меня. Закон есть закон. Я думаю, он может играть в "Кешля". Я был очень огорчен.

- Искусственные площадки проблематичны для детского футбола. Что вы можете сказать об этом?

- В Европе повсеместно есть площадки с искусственным покрытием. Однако после определенного возраста от таких площадок надо отходить. Закладывать и сохранять искусственные площадки легко. Мы договорились, чтобы все команды Премьер-лиги играли на естественных площадках.

- Вопрос с вашей зарплатой много обсуждается в прессе. Что вы можете сказать об этом?

- Финансы не очень сильно меня интересуют. У меня не было разговора с руководством о зарплате. Я хочу с честью служить азербайджанскому футболу и сборной, чтобы я и мои мысли были здоровыми. Нет ничего важнее этого. Если сегодня меня оценивают на таком уровне, это важное достижение для меня. (К этому добавил генсек АФФА Эльхан Мамедов: "Условия контракта могут быть разглашены, а могут остаться конфиденциальными").

- Вы отступите от своих принципов привлечением к проблемным позициям национализированных игроков?

- Я бы очень хотел, чтобы развивались азербайджанские футболисты. Но важно то, рядом с кем они находятся. Когда я приступил к работе в "Карабахе", легионером был только Адмир Телли. Потом мы взяли дополнительных игроков. Может, если бы мы играли с местными, вы бы меня приветствовали. Да, на некоторых позициях есть проблемы. В последних играх 4 центральных защитника были травмированными. Я думаю, вы нормально воспримете это. Я бы тоже хотел, чтобы азербайджанские футболисты добивались успехов. Но если понадобится, возможна и национализация. Мы не знаем, когда будет играть Бадави Гусейнов. Да, говорят, 6 месяцев, но такое было у двух футболистов, и вернулись они год спустя.

- Чего от вас хочет руководство АФФА и что вы им обещали?

- Если есть шанс в Лиге наций, им нужно воспользоваться. Раньше и у нас были хорошие финансовые возможности. Особенно я бы выделил клубы. Но части их уже нет. Почему? Потому что они хотели получить все в короткие сроки. Нужно двигаться постепенно. Сегодня у нас есть проблема с родителями футболистов. Они препятствуют их развитию. Мы должны правильно формировать и родителей. Я был в лагере "Челси". У них тоже была серьезная проблема с этой точки зрения. С родителями организовали встречи. Нужно сделать так, чтобы клуб любили, заботится о нем. Футболист должен сформироваться и как человек.

- В связи с лимитом звучат разные мысли. Что думаете вы?

- Для стабилизации любой системы пробуют разные варианты. АФФА тоже предпринимала различные шаги. Сегодня я не могу ничего точно сказать. Для будущего года об этом будут думать. Мы обсудим это на первом заседании будущего года. Завтра может быть совершенно иное решение. Мы относимся с уважением к мнению каждого клуба.

- Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев сказал, что в будущем сезоне в Премьер-лигу одна команда пройдет, еще одна покинет ее. Однако насколько нам известно, одно из ваших условий - наличие 10-12 команд в Премьер-лиге...

- Я думаю, Ровнаг муаллим подразумевал предыдущие сезоны. Я сторонник большого количества команд. Если в первом дивизионе будет такая купля-продажа, лучше, чтобы первого дивизиона не было. Пусть у нас будет пять команд, но здоровых команд. Я не выдвигал названных вами условий. Если понадобится, попытаемся провести чемпионат с 10-12 командами.

- Искусственные площадки – одна из основных проблем. Как можно ее устранить?

- У "Челси" имеется 32 площадки с естественным и 2 площадки с искусственным покрытием. Они используют 28 из них. Несмотря на это, говорят, что у них есть проблемы. Теперь представьте наше положение. У нас невозможно быстро все изменить. Важен финансовый вопрос.

- Вы будете полагаться на нестабильно выступающего Кямарана Агаева?

- Я бы хотел иметь не одного, а нескольких вратарей. Я отмечал и Рашада Азизли. Есть и другие кандидаты. Салахат Агаев и Анар Назиров травмированы. Выбор игроков скуден. Мы пригласим достойных из имеющихся. Человеческие качества национального игрока тоже должны быть на высоком уровне. Я придаю этому большое значение. Член сборной – образец. Футболиста с нулевым поведением в сборной не будет.

- В Лиге наций мы можем встретиться со сборной Армении...

- Если не ошибаюсь, это может произойти только в финале. Никто не пожелал бы встретиться с врагом. Мы будем стараться воспользоваться малейшим шансом, не думая об этом и независимо от того, кто соперник.

- Есть ли вероятность вашего ухода из "Карабаха"?

- Если не ошибаюсь, у меня пока контракт с клубом на полтора года. Да, это сложно. Мысли уходить из "Карабаха" нет.

- То, что вы главный тренер сборной, может в какой-то момент привести к столкновению интересов. Даже если "Карабах" ослабеет, какие шаги вы предпримете ради интересов сборной?

- Мы не намерены отступать от принципов "Карабаха". С другой стороны, член сборной должен играть в своем клубе. Мы никогда не мешали игроку, получившему предложение из-за границы. Я буду рад этому. Но отправки игрока из клуба ради интересов сборной не будет. У каждой работы есть своя ответственность. Если это не будет мешать моей работе с "Карабахом", я не буду препятствовать уходу 1-2 игроков.

- Как обстоит вопрос с национализацией Ярослава Деда?

- Конкретного решения нет. Я отвезу его на зимние сборы с основной командой. Если он принесет пользу азербайджанскому футболу, мы вместе подумаем о принятии такого решения в рамках закона. Такая практика есть везде. В настоящее время мы не думаем его национализировать.

- Возможна ли замена капитанства Рахида Амиргулиева в сборной?

- Рахид - пример для всех футболистов. Я бы очень хотел, чтобы другие футболисты могли вести себя как он и в футболе, и вне его. Его игра в сборной и капитанство - разговор не для сегодняшнего дня. Во время сборов мы должны вместе посмотреть. Возможно, капитан не изменится. Может быть, его заменят через некоторое время.

- Какой будет система премирования в сборной?

- Разговоров об этом не было. Я бы не хотел афишировать премии. Мы постараемся, чтобы все было по достоинству.

- Играющий за московский "Спартак" Аяз Гулиев сказал, что готов обсудить с вами игру в сборной после вашего назначения...

- Есть определенные футболисты и Аяз в их числе. Возможно, его не информировали. С 2018 года мы обстоятельно займемся этой работой. (Эльхан Мамедов: "Я встречался с ним самим 2 года назад. У нас есть связь. Однако последнее решение не за Аязом, а за Гурбаном муаллимом").

- Мой вопрос Эльхану Мамедову. Рядом с каким главным тренером вы чувствуете себя более уверенно?

- Если ответить коротко, с Гурбаном муаллимом. Потому что он азербайджанец. Заграничный специалист – сюрприз. Гурбан муаллим - тренер-менеджер. Он думает не только о площадке, но и об окружении футбола. Это отвечает современным требованиям.

ФОТО: Эльшан Баба