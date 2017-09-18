Гурбан Гурбанов: Несмотря на психологическую усталость футболистов, нам удалось победить

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Мы хотели победить. У футболистов была психологическая усталость. Несмотря на это, мы смогли победить".

Как сообщает Report, об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после того, как его подопечные обыграли "Кяпаз" со счетом 2:0 в рамках 5 тура футбольной Премьер-лиги Азербайджана.

Затем 45-летний специалист ответил на вопросы журналистов:

- Насколько верны сведения о том, что Ибрагим Шеич отправлен в резервный состав?

- Ибрагим Шеич в главной команде. Когда даю решение, то никому этого не раскрываю. Он не отправлен в резервный состав.

- После поражения в Лиге Чемпионов от "Челси" игры с "Кяпазом", "Сумгайытом" и "Ромой"... После игр в Премьер-лиге не будет ли сложно готовиться к Лиге Чемпионов?

- Не могу остаться довольным игрой футболистов. Они должны провести еще несколько матчей, чтобы адаптироваться. Борьба, скорость и агрессия, присущая Лиге Чемпионов, сильно отличается от всего этого в Премьер-лиге. Очень сложно после таких игр настраивать футболистов на такие игры как с "Ромой". Наши соперники больше предпочитают отсиживаться в обороне и выбирают контратаки. В этой связи играть а Лиги Чемпионов сложно.

- Дани Кинтана вернулся на поле после 37 дней отсутствия и забил гол. Довольны ли вы его игрой?

- Я рад, что Кинтана забил. Думаю, это подтолкнет его к возврату нужной формы. Но так как он не играл с февраля месяца, нужно еще время, чтоб он восстановил свою форму. Пока что не очень доволен его игрой. Но сегодня он забил благодаря своему опыту и показал, что адаптируется к коллективу.

- Тот факт, что вы не провели свою игру на стадионе "Азерсун Арена" связано с тем, что там проводила свою игру ваша команда U-19 в рамках молодежной лиги УЕФА?

- Большей частью такое решение было принято из-за игры команды U-19. У "Азерсун Арены" просто не было времени на отдых. Потому что мы тренировки тоже там проводили. Но, возможно, что в будущем будем проводить игры чемпионата тоже там.

- Состояние Бакинского олимпийского стадиона может создать вам проблемы?

- Пока не могу сказать. Для футболиста очень важно состояние поля. Могут возникнуть сложности, но я смогу это сказать после игры.

- Выйдет ли Анси Аголли на игру против "Сумгайыта"?

- На игру с "Сумгайытом" нет, но к игре с "Ромой" он может быть готов. Несмотря на то, что он может быть готов и раньше, мы не хотели бы рисковать.

- С чем связано то, что Агабала Рамазанов не вошел в заявку из 23 футболистов?

- Агабала был травмирован, поэтому его имени не было в списке из 23 имен. Но его травма несерьезна и я надеюсь на его скорое возвращение на поле.

- Якуб Йезничак выступал на левом фланге. Насколько вы довольны его игрой на этом фланге?

- Йезничак выполняет задания, которые ему дают большей частью на опыте. Хоть было и сложно, он произвел неплохое впечатление. Во время игры мы переходили и на схему с 3 защитниками. В этот момент, он становился рядом с Рашадом Садыговым и Бадави Гусейновым.