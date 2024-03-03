Гурбан Гурбанов: Не смогли контролировать игру так, как хотелось бы

"Играли против трудного соперника, который хорошо подготовился к матчу. Не могли контролировать игру так, как хотелось бы. Поздравляю игроков, добились важной победы".

"Играли против трудного соперника, который хорошо подготовился к матчу. Не смогли контролировать игру так, как хотелось бы. Поздравляю игроков, добились важной победы".

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после игры 25-го тура Премьер-лиги, в которой его команда победила "Нефтчи" со счетом 4:1.

51-летний специалист отметил, что два гола с контратак они забили на последних минутах: "Соперник пошел вперед, потому что терять ему было нечего. Несмотря на то, что разница в очках в чемпионате составляет 23, футболисты должны следовать своему ритму. В следующих матчах дам молодым игрокам шанс".