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Гурбан Гурбанов: Не смогли контролировать игру так, как хотелось бы

Гурбан Гурбанов: Не смогли контролировать игру так, как хотелось бы "Играли против трудного соперника, который хорошо подготовился к матчу. Не могли контролировать игру так, как хотелось бы. Поздравляю игроков, добились важной победы".
Футбол
3 марта 2024 г. 22:23
Гурбан Гурбанов: Не смогли контролировать игру так, как хотелось бы

"Играли против трудного соперника, который хорошо подготовился к матчу. Не смогли контролировать игру так, как хотелось бы. Поздравляю игроков, добились важной победы".

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после игры 25-го тура Премьер-лиги, в которой его команда победила "Нефтчи" со счетом 4:1.

51-летний специалист отметил, что два гола с контратак они забили на последних минутах: "Соперник пошел вперед, потому что терять ему было нечего. Несмотря на то, что разница в очках в чемпионате составляет 23, футболисты должны следовать своему ритму. В следующих матчах дам молодым игрокам шанс".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: Oyuna tam istədiyimiz kimi nəzarət edə bilmədik

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