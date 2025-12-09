Гурбан Гурбанов назвал предстоящий матч с "Аяксом" важным для команды
Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов назвал важным для команды предстоящий матч с нидерландским "Аяксом" в VI туре основного этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает Report, об этом наставник азербайджанского клуба заявил на пресс-конференции.
"Это важный матч для нас. У нас было мало времени на подготовку. Мы должны быть предельно внимательны на поле", - заявил он.
Гурбанов также отметил серьезный настрой "Аякса": "Соперник стремится одержать свою первую победу в группе. Они очень серьезно готовятся к этой встрече. Мы же хотим добиться своей цели и порадовать наших болельщиков".
Главный тренер также коснулся успешного выступления команды в основном этапе Лиги чемпионов в текущем сезоне:
"Это очень хороший результат. Мы не хотим останавливаться, хотим двигаться дальше. Я очень доволен достигнутыми результатами и игрой моих футболистов. Нам нужно снова победить, чтобы стать лучшей командой".
Отметим, что матч "Карабах" - "Аякс" состоится 10 декабря в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.