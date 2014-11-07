Гурбан Гурбанов навестил пострадавшего во время несчастного случая болельщика "Карабаха"

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов посетил Самира Мирзаева, раненного в результате обвала одних из ворот стадиона им. Т.Бахрамова. Инцидент произошел перед игрой с украинским "Днепром". Как сообщили Report родственники пострадавшего, 42-летний тренер приехал после матча в 2:00 ночи в 1-ю городскую клиническую больницу, куда был помещен раненый болельщик.

Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления, а также встретился и побеседовал с его отцом Валехом Мирзоевым.

В свою очередь отец пострадавшего заявил, что ради "Карабаха" готов на все. Помимо Гурбанова, раненого в больнице навестили официальные лица клуба.

Отметим, что житель Сумгаита Самир Мирзаев родом из Физули. В настоящее время жизнь больного вне опасности, сегодня он будет прооперирован.