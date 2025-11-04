Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Гурбан Гурбанов: Нас ждет интересная игра против сильного соперника

    Футбол
    • 04 ноября, 2025
    • 17:27
    Гурбан Гурбанов: Нас ждет интересная игра против сильного соперника

    Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов заявил, что его команда постарается показать достойную игру против английского "Челси".

    Как сообщает Report, наставник азербайджанского клуба поделился своими ожиданиями на пресс-конференции накануне встречи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    "Нас ждет интересная игра против сильного соперника. Для болельщиков это возможность увидеть в Баку игроков большого клуба. Я верю в свою команду", - сказал Гурбанов.

    Матч "Карабах" - "Челси" состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"

