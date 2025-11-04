Гурбан Гурбанов: Нас ждет интересная игра против сильного соперника
Футбол
- 04 ноября, 2025
- 17:27
Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов заявил, что его команда постарается показать достойную игру против английского "Челси".
Как сообщает Report, наставник азербайджанского клуба поделился своими ожиданиями на пресс-конференции накануне встречи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
"Нас ждет интересная игра против сильного соперника. Для болельщиков это возможность увидеть в Баку игроков большого клуба. Я верю в свою команду", - сказал Гурбанов.
Матч "Карабах" - "Челси" состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, стартовый свисток прозвучит в 21:45.
