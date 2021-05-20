Гурбан Гурбанов: Мы утратили чемпионство, но приобрели многое

Не соглашусь с тем, что сезон 2020/2021 стал сложным в моей карьере. Вместе с тем, на протяжении сезона мы сталкивались со сложностями

"Не соглашусь с тем, что сезон 2020/2021 стал сложным в моей карьере. Вместе с тем, на протяжении сезона мы сталкивались со сложностями".

Как передает Report, об этом главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после поражения от бакинского "Нефтчи" со счетом 0:1 в XXVIII туре Азербайджанской премьер-лиги.

"Этот год выдался очень проблемным. 3-4 тура тому назад я радовался, что все наши футболисты возвращаются в строй. Но затем Филип Озобич и Шахруддин Магомедалиев получили травмы. Сегодня мы потеряли еще двоих игроков. Год выдался очень напряженным для нас. Во время матча плей-офф Лиги Европы в нашей стране шла война. Один Аллах знает, что я пережил в ту ночь. Но, к счастью, сумели добиться успеха. Мы потеряли чемпионство, но многое приобрели. Трудились, не покладая рук, на протяжении всего года, сезона. В раздевалке я сказал футболистам, что нам надо уметь проигрывать. Всем известно, что каждая команда сильно мотивирована в играх с нами", - отметил Гурбан Гурбанов.