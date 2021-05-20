О нас
Report Georgia
Аудио новости

Гурбан Гурбанов: Мы утратили чемпионство, но приобрели многое

Гурбан Гурбанов: Мы утратили чемпионство, но приобрели многое Не соглашусь с тем, что сезон 2020/2021 стал сложным в моей карьере. Вместе с тем, на протяжении сезона мы сталкивались со сложностями
Футбол
20 мая 2021 г. 00:55
Гурбан Гурбанов: Мы утратили чемпионство, но приобрели многое
Гурбан Гурбанов

"Не соглашусь с тем, что сезон 2020/2021 стал сложным в моей карьере. Вместе с тем, на протяжении сезона мы сталкивались со сложностями".

Как передает Report, об этом главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после поражения от бакинского "Нефтчи" со счетом 0:1 в XXVIII туре Азербайджанской премьер-лиги.

"Этот год выдался очень проблемным. 3-4 тура тому назад я радовался, что все наши футболисты возвращаются в строй. Но затем Филип Озобич и Шахруддин Магомедалиев получили травмы. Сегодня мы потеряли еще двоих игроков. Год выдался очень напряженным для нас. Во время матча плей-офф Лиги Европы в нашей стране шла война. Один Аллах знает, что я пережил в ту ночь. Но, к счастью, сумели добиться успеха. Мы потеряли чемпионство, но многое приобрели. Трудились, не покладая рук, на протяжении всего года, сезона. В раздевалке я сказал футболистам, что нам надо уметь проигрывать. Всем известно, что каждая команда сильно мотивирована в играх с нами", - отметил Гурбан Гурбанов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Çempionluğu itirdik, amma çox şey qazandıq"

Другие новости из категории

Президент Нефтчи: Для Лиги Чемпионов будет сформирован сильный состав
Президент "Нефтчи": Для Лиги Чемпионов будет сформирован сильный состав
20 мая 2021 г. 01:15
Махир Эмрели уходит из Карабаха
Махир Эмрели уходит из "Карабаха"
20 мая 2021 г. 00:17
Футболисты Нефтчи облили водой главного тренера на пресс-конференции
ФотоФутболисты "Нефтчи" облили водой главного тренера на пресс-конференции
20 мая 2021 г. 00:01
Нефтчи вручили чемпионский кубок
"Нефтчи" вручили чемпионский кубок
19 мая 2021 г. 23:38
Инцидент после матча Нефтчи и Карабаха
Инцидент после матча "Нефтчи" и "Карабаха"
19 мая 2021 г. 23:17
Махир Эмрели не смог стать лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана
Махир Эмрели не смог стать лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана
19 мая 2021 г. 22:57
Нефтчи в 9-ый раз стал чемпионом Азербайджана по футболу
"Нефтчи" в 9-ый раз стал чемпионом Азербайджана по футболу
19 мая 2021 г. 22:32
Неизвестные подожгли дом директора Селтика
Неизвестные подожгли дом директора "Селтика"
19 мая 2021 г. 19:37
Состоится турнир по мини-футболу под лозунгом Карабах - это Азербайджан!
Состоится турнир по мини-футболу под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!"
19 мая 2021 г. 15:05
Ривер Плейт проведет матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах
"Ривер Плейт" проведет матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах
19 мая 2021 г. 08:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi