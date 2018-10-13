 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гурбан Гурбанов: “Мы хорошо знаем значимость матча с Мальтой”

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ “Каждая игра в группе важная. Чем меньше игр, тем важнее становятся эти встречи. Будем играть против сложного соперника. Мы хорошо знаем значимость матча с Мальтой. Я думаю, что футболисты готовы к этой игре”.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов в преддверии матча с командой Мальты в рамках 4-го тура Лиги наций по футболу.

    “Серьезных изменений в составе по сравнению с матчем против Фарерских островов не будут. Завтра после утренней тренировки решим какой будет состав”, - сказал наставник национальной сборной.

    “Мы вызываем в сборную подготовленных футболистов. Руфата Дадашева вызвали в нужный момент”, - подчеркнул Гурбан Гурбанов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi