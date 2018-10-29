Гурбан Гурбанов: "Каждое поражение также может принести пользу команде"

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Поздравляю «Нефтчи» с победой, и лично Роберто Бордина. Это спорт. Игроки слишком нагружены. Мы должны быть готовы к таким результатам. Обсудим с футболистами эту игру. Я всегда рядом с игроками. На каждую игру мы выходим за победой".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции по завершению матча «Нефтчи» - «Карабах» (3:1).

«После каждого поражения у футболистов бывает психологическое напряжение. Я сделал много изменений в составе. Я бы не хотел искать причину поражения в усталости. Просто у нас было не так много времени для подготовки к этой игре. Но это нормальный процесс. Каждое поражение также может принести пользу команде», - заявил наставник «Карабаха».