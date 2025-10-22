Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Гурбан Гурбанов: "Карабах" боролся до конца

    Футбол
    • 22 октября, 2025
    • 23:48
    Гурбан Гурбанов: Карабах боролся до конца

    "Карабах" боролся до конца.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Атлетика".

    Опытный специалист прокомментировал выездное поражение своей команды:

    "Поздравляю соперника с победой. Это их первая победа на общем этапе текущего сезона. Игра получилась неплохой. У нас были шансы на протяжении всего матча. Мои футболисты боролись до конца. Мы стали свидетелями того, о чем говорили накануне на пресс-конференции: нам противостояла динамичная и быстрая команда. "Атлетик" сумел сохранить высокий темп до самого конца. Для наших игроков это было непросто. Когда "Атлетик" повел 2:1, мы пошли на больший риск и допустили ошибки в обороне, в результате чего пропустили третий гол. На групповом этапе соперники становятся все сильнее, а ответственность - всё выше".

    Отметим, что матч "Атлетик" - "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 3:1.

    Лента новостей