Гурбан Гурбанов: "Ференцварош" очень опасный соперник

"Ференцварош" очень опасный соперник.

"Ференцварош" очень опасный соперник.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ференцвароша" (Венгрия).

Главный тренер отметил, что команда очень серьезно готовится к матчу в Баку:

"Для нас это важная игра. На поле мы должны быть хладнокровными. Результат первого матча показывает наше преимущество. "Ференцварош" очень опасный соперник".

Отметим, что матч "Карабах" - "Ференцварош" начнется 27 августа в 20:45 по местному времени. В первом матче в Венгрии представитель Агдама одержал победу со счетом 3:1.