Гурбан Гурбанов: "Если понадобится, мы вернем в сборную Рашада Садыхова"

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Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Не хотели проигрывать. Но, чем раньше увидим поражение, тем лучше. В целом, я доволен игрой. Соперник хорошо оборонялся. Но у нас были моменты. Нас ждут сложные матчи. Надо быть готовыми к таким матчам. Соперники отдадут предпочтение контратакам".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после товарищеского матча с командой Беларуси который закончился со счетом 0:1.

Отвечая на вопрос, ищет ли он замену Рашаду Садыхову в центре обороны, Г.Гурбанов ответил так:

"Рашад пока играет. Будет неправильно, если скажу, что я ищу замену. Если понадобится, мы вернем в сборную Рашада Садыхова. Бывают травмы и штрафы. Может возникнуть необходимость в этом.