​Гурбан Гурбанов: Еще ничего не закончилось

"После того, как повели в счете 1:0, могли забить второй, третий и четвертый голы, но в итоге проиграли".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, после поражения в матче 4-го тура группы A Лиги Европы от кипрского АПОЭЛ в Никосии (1:2).

Далее 47-летний специалист отметил: "Футбол таков. И в этом матче, и в бакинском, голевых эпизодов у нас было больше, чем у соперника, но мы не сумели победить. Каким бы несправедливым ни был результат, должны поздравить АПОЭЛ. Еще ничего не закончилось. Будем бороться до самого конца".