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Гурбан Гурбанов: Для победы над "Кайратом" нам нужно еще больше мотивации

Гурбан Гурбанов: Для победы над "Кайратом" нам нужно еще больше мотивации Мы серьезно подготовились к этой игре. С каждой новой игрой ответственности становится все больше, каждое заработанное в группе очко потом может нам помочь.
Футбол
20 октября 2021 г. 13:19
Гурбан Гурбанов: Для победы над Кайратом нам нужно еще больше мотивации

Мы серьезно подготовились к этой игре. С каждой новой игрой ответственности становится все больше, каждое заработанное в группе очко потом может нам помочь.

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал на пресс-конференции до игры с казахстанским "Кайратом" в третьем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА.

49-летний специалист отметил, что внимательно наблюдает за соперником: ""Кайрат" серьезно относится к игре, у них опытные игроки. Для победы нам нужно еще больше мотивации, чем на предыдущих играх. Я верю в наших футболистов, уверен, что они проявят себя с лучшей стороны".

Матч "Карабах" - "Кайрат" состоится 21 октября на Республиканском стадионе им.Тофига Бахрамова и стартует в 20:45.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Kayrat"a qalib gəlmək üçün daha istəkli olmalıyıq"

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