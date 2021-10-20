Гурбан Гурбанов: Для победы над "Кайратом" нам нужно еще больше мотивации

Гурбан Гурбанов: Для победы над "Кайратом" нам нужно еще больше мотивации

Мы серьезно подготовились к этой игре. С каждой новой игрой ответственности становится все больше, каждое заработанное в группе очко потом может нам помочь.

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Мы серьезно подготовились к этой игре. С каждой новой игрой ответственности становится все больше, каждое заработанное в группе очко потом может нам помочь. Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал на пресс-конференции до игры с казахстанским "Кайратом" в третьем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА. 49-летний специалист отметил, что внимательно наблюдает за соперником: ""Кайрат" серьезно относится к игре, у них опытные игроки. Для победы нам нужно еще больше мотивации, чем на предыдущих играх. Я верю в наших футболистов, уверен, что они проявят себя с лучшей стороны". Матч "Карабах" - "Кайрат" состоится 21 октября на Республиканском стадионе им.Тофига Бахрамова и стартует в 20:45. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram