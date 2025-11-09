Гризманн побил рекорд Месси в Ла Лиге
Футбол
- 09 ноября, 2025
- 04:50
Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн забил в чемпионате Испании под руководством главного тренера Диего Симеоне свой 138-й гол, форвард оформил дубль в матче 12-го тура с "Леванте" (3:1).
Как сообщает Report со ссылкой на SportsCenter, француз побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, который забил 137 голов за "Барселону" под руководством Хосепа Гвардиолы.
Контракт Гризманна с "Атлетико" рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие 19 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов.
На данный момент мадридцы занимают четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, записав в свой актив 25 очков.
