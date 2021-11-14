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Гризманн обошел Платини по числу голов за сборную Франции

Гризманн обошел Платини по числу голов за сборную Франции Автором одного из мячей в матче квалификации ЧМ-2022 Франция - Казахстан стал Антуан Гризманн.
Футбол
14 ноября 2021 г. 10:11
Гризманн обошел Платини по числу голов за сборную Франции

Автором одного из мячей в матче квалификации ЧМ-2022 Франция - Казахстан стал Антуан Гризманн.

Как передает Report, встреча завершилась победой французской команды со счетом 8:0.

Для нападающего этот гол стал 42-м в карьере за национальную команду. Таким образом, он вышел на чистое третье место по голам за сборную Франции, обойдя Мишеля Платини.

Лидером по этому показателю является Тьерри Анри, у которого 51 гол. На втором месте Оливье Жиру - 46.

Добавим, что благодаря этой победе французы гарантировали себе прямую путевку в финальную часть ЧМ-2022, поскольку они опережают Финляндию на 4 очка перед заключительным туром квалификации.

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Версия на азербайджанском языке Antuan Qrizmann əfsanəvi futbolçunu geridə qoyub

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