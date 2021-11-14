Гризманн обошел Платини по числу голов за сборную Франции

Автором одного из мячей в матче квалификации ЧМ-2022 Франция - Казахстан стал Антуан Гризманн.

Автором одного из мячей в матче квалификации ЧМ-2022 Франция - Казахстан стал Антуан Гризманн.

Как передает Report, встреча завершилась победой французской команды со счетом 8:0.

Для нападающего этот гол стал 42-м в карьере за национальную команду. Таким образом, он вышел на чистое третье место по голам за сборную Франции, обойдя Мишеля Платини.

Лидером по этому показателю является Тьерри Анри, у которого 51 гол. На втором месте Оливье Жиру - 46.

Добавим, что благодаря этой победе французы гарантировали себе прямую путевку в финальную часть ЧМ-2022, поскольку они опережают Финляндию на 4 очка перед заключительным туром квалификации.