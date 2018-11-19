Гризманн: было очень сложно отказать "Барселоне"

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о решении отказаться от перехода в «Барселону», сообщает Report.

«Сложно ли было отказать «Барселоне»? Очень сложно. Каталонский клуб очень хотел видеть меня в своём составе, постоянно поступали от них звонки и сообщения. Но с другой стороны был клуб, за который я выступал долгое время и где являюсь важным игроком.

«Атлетико» строит вокруг меня свой проект. Мои партнёры по команде и руководство клуба приложили усилия, чтобы я остался. Со мной велись переговоры, мне увеличили зарплату. Было сделано всё, чтобы показать, что это мой дом и что я не должен уходить. Это был действительно сложный период», — приводит слова Гризманна Canal+.

Напомним, по окончании прошедшего сезона «Барселона» была готова активировать опцию выкупа Гризманна за сумму около € 100 млн, однако французский футболист принял решение отклонить предложение сине-гранатовых и продлил контракт с «Атлетико».

Напомним, что дубль Гризманна принёс сборной Франции победу над Германией в Лиге наций.