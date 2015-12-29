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    ​Григорчук: Чемпионат азербайджанской Премьер-Лиги ничем и не уступает украинскому

    Григорчук прокомментировал силу чемпионата азербайджанской Премьер-Лиги в сравнении с чемпионатом украинской Премьер-Лиги

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Если сравнивать чемпионаты в Азербайджане и Украине, то если убрать за скобки лидеров украинского чемпионата - "Динамо", "Шахтер" и "Днепр", то чемпионат азербайджанской Премьер-Лиги ничем и не уступает украинскому.

    Как передает Report, об этом сказал главный тренер ФК Габала, Роман Григорчук в интервью одному из одесских телеканалов.

    "Уверен, 5-6 азербайджанских команд - реально могли составить конкуренцию в чемпионате УПЛ...", - говорил наставник.

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