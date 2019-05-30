Гранит Джака: Я не обращаю внимания на слова фанатов

"Это был для нас второй золотой шанс для участия в самом лучшем турнире Европы. Но мы не смогли оценить и его".

Как сообщает Report, об этом футболист английского клуба "Арсенал" Гранит Джака сказал журналистам после проведенной в Баку финальной игры Лиги Европы, которую они проиграли команде "Челси" со счетом 1:4 . Швейцарский полузащитник отметил, что в первой половине они играли лучше противника, но первый пропущенный гол нарушил их планы на игру: "Это отрицательно сказалось на нашей игре".

31-летний полузащитник сказал, что не обращает внимания на критику болельщиков в социальных медиа: "Мы знаем, каков наш потенциал. Этот проигрыш стал сильным ударом не только для болельщиков, но и для нас самих. Естественно, проиграв в финале, невозможно быть счастливым. Фанаты много пишут в соцсетях. Я не обращаю внимания на их слова обо мне, товарищах по команде и клубе".

Манаф Гасымбейли