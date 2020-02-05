"Гранада" выбила "Валенсию" из Кубка Испании

В четвертьфинальном матче Кубка Испании "Гранада" принимала "Валенсию".

Как передает Report, матч состоялся на стадионе "Лос-Карменес" в Гранаде и завершился победой хозяев со счётом 2:1.

"Гранада" открыла счёт во встрече на 3-й минуте благодаря точному удару Роберто Сольдадо. Перед перерывом нападающий "Валенсии" Родриго сравнял счёт. Уже в компенсированное время к матчу арбитр назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Сольдадо, оформив дубль.

Таким образом, "Гранада" вышла в полуфинал Кубка Испании, а "Валенсия" завершила участие в турнире.