Голландка Лике Мартенс признана лучшей футболисткой 2017 года

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Игрок сборной Нидерландов и «Барселоны» Лике Мартенс признана лучшей футболисткой 2017 года по версии ФИФА.

Как передает Report, в споре за это звание она опередила Дейну Кастельянос (сборная Венесуэлы, «Санта Кларита Блу Харт») и Карли Ллойд (сборная США, «Манчестер Сити»).

В 2017 году Мартенс стала чемпионкой Европы в составе сборной Нидерландов.

Лучшим женским тренером года стала Сарина Вигман, возглавляющая нидерландскую сборную. Она опередила главного тренера женской сборной Дании Нильса Нильсена и рулевого «Лиона» Жерара Преше.