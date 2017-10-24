 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Голландка Лике Мартенс признана лучшей футболисткой 2017 года

    В споре за это звание она опередила Дейну Кастельянос и Карли Ллойд

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Игрок сборной Нидерландов и «Барселоны» Лике Мартенс признана лучшей футболисткой 2017 года по версии ФИФА.

    Как передает Report, в споре за это звание она опередила Дейну Кастельянос (сборная Венесуэлы, «Санта Кларита Блу Харт») и Карли Ллойд (сборная США, «Манчестер Сити»).

    В 2017 году Мартенс стала чемпионкой Европы в составе сборной Нидерландов.

    Лучшим женским тренером года стала Сарина Вигман, возглавляющая нидерландскую сборную. Она опередила главного тренера женской сборной Дании Нильса Нильсена и рулевого «Лиона» Жерара Преше.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi