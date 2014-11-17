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    ​Голландия разгромила Латвию в отборочном турнире Евро-2016

    Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Голландии разгромили команду Латвии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года.

    Как сообщает Report, встреча, прошедшая в Голландии на стадионе "Амстердам Арена", завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

    Уже на 6-й минуте счет открыл нападающий голландцев Робин ван Перси. На 35-й минуте передача ван Перси позволила отличиться Роббену. Под занавес тайма отличился Клас-Ян Хунтелар.

    Во втором тайме отличился Джеффри Брума, а Роббен и Хунтелар оформили дубли.

    После четвертого тура голландцы набрали 6 очков и продолжают занимать третье  место в группе A. Сборная Латвии пока остается на 4-м месте с двумя очками.

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