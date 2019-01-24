 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гол Азмуна помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии, разгромив Китай

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» прошёл матч 1/4 финала Кубка Азии между национальными командами Ирана и Китая. 

    Как передает Report, победу со счётом 3:0 одержали иранские футболисты.

    Автором первого гола стал нападающий катарского клуба «Аль-Гарафа» Мехди Тареми, отличившийся на 18-й минуте после передачи форварда казанского «Рубина» Сердара Азмуна. До перерыва Азмун удвоил преимущество иранской сборной. Третий мяч в ворота Китая забил нападающий «Ноттингем Форест» Карим Ансарифард, голевой пас отдал Тареми.

    Иран вышел в полуфинал Кубка Азии, где сыграет с национальной командой Японии. Сборная Китая покинула турнир.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi