Гол Азмуна помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии, разгромив Китай

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» прошёл матч 1/4 финала Кубка Азии между национальными командами Ирана и Китая.

Как передает Report, победу со счётом 3:0 одержали иранские футболисты.

Автором первого гола стал нападающий катарского клуба «Аль-Гарафа» Мехди Тареми, отличившийся на 18-й минуте после передачи форварда казанского «Рубина» Сердара Азмуна. До перерыва Азмун удвоил преимущество иранской сборной. Третий мяч в ворота Китая забил нападающий «Ноттингем Форест» Карим Ансарифард, голевой пас отдал Тареми.

Иран вышел в полуфинал Кубка Азии, где сыграет с национальной командой Японии. Сборная Китая покинула турнир.