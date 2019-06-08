Главный тренер: У нас конкретный план на встречу со сборной Азербайджана

"Мы ожидали сильного противника и в первой части наши ожидания оправдались".

Как сообщает Report, об этом комментируя товарищеский матч со сборной Иордании сказал главный тренер сборной Словакии Павел Хапал. Отметим, что матч завершился со счетом 5:1 в пользу словаков.

50-летний наставник отметил, что второй тайм значительно отличался от первого: "После первого тайма мы контролировали игру. Я очень доволен нашими молодыми футболистами. Мы дали шанс и другим нашим подопечным".

Коснувшись предстоящего 11 июня в Баку матча со сборной Азербайджана, который состоится в рамках группового этапа Евро-2020, П.Хапал отметил: "У нас есть конкретный план на встречу со сборной Азербайджана. Мы настраиваемся на предстоящую игру. Эта встреча очень важна для нас. Мы нацелены на успех".

Отметим, что встреча между сборными Азербайджана и Словакии состоится на "Bakcell Arena". Время начала матча 20:00.