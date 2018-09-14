Главный тренер "Спортинга" отправил своего сына понаблюдать за матчем "Карабах"-"Сумгайыт"

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Тренер португальского "Спортинга" Витор Хьюго Пезейру понаблюдает с трибун за матчем между агдамским "Карабахом" и "Cумгайытом", который состоится в рамках IV тура Премьер-Лиги Азербайджана. Отметим, что "Карабах" является одним из соперников португальского клуба в групповом этапе Лиги Европы.

По полученным Report сведениям, 34-летний специалист понаблюдает за встречей, которая стартует в 20:00 по местному времени, с трибун "Aзерсун Арена". В.Пезейру, являющийся сыном главного тренера "Спортинга" Жозе Пезейру, приедет в Азербайджан для сбора информации о своем будущем сопернике. С 2014 года он работает помощником главного тренера в клубе своего отца.

Отметим, что встреча между "Спортингом" и "Карабахом" в рамках I тура состоится 20 сентября в 23:00 по бакинскому времени.