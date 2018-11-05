Главный тренер соперника "Карабаха" в Лиге Европы отправлен в отставку

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер португальского "Спортинга", соперника "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы,– Жозе Пезейру отправлен в отставку.

Как сообщает Report, на официальном сайте клуба не указано причины такого шага. Предположительно, поводом для увольнения стало поражение в игре с клубом "Эшторила" со счетом 1:2. В составе команды-триумфатора встречи выступал футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашев.

На выездной матч IX тура Португальской премьер-лиги лиссабонский клуб вывел Тьягу Фернандеш. После этой победы "Спортинг" с 19-ю очками в активе занял 3-е место. Очередную встречу в рамках IV тура Лиги Европы португальский клуб проведет 8 ноября. Его противником станет английский "Арсенал".

Напомним, что первый матч "Спортинга" с "Карабахом" состоялся в Лиссабоне 20 сентября, завершившись победой португальского клуба со счетом 2:0. Очередная встреча между этими командами состоится в Баку 29 ноября.