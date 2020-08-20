Главный тренер "Шериф": "Карабах" сильнее "Фола Эш"

Матч "Карабах" - "Шериф" пройдет 26 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

"Команда в Баку сильнее нынешнего соперника. Я надеюсь, что и там мы продолжим традицию побеждать".

Как сообщает Report, такое мнение высказал главный тренер молдавского "Шерифа" Зоран Зечик, говоря о предстоящем матче с "Карабахом", который состоится во II квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

46-летний специалист заявил, что в I квалификационном раунде люксембургский "Фола Эш" (2:0) был преодолен с трудностями.

По мнению хорватского главного тренера, чтобы добиться результата на встрече с представителем Агдама, они должны хорошо играть как в атаке, так и в защите: "Надеюсь, что мы сыграем в Баку еще лучше. Судьба пары будет решена в одном матче. У нас мало времени до матча с "Карабахом". Мы должны очень серьезно подготовиться".

Напомним, что матч "Карабах" - "Шериф" начнется 26 августа в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.