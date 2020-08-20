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Главный тренер "Шериф": "Карабах" сильнее "Фола Эш"

Главный тренер "Шериф": "Карабах" сильнее "Фола Эш" Матч "Карабах" - "Шериф" пройдет 26 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова
Футбол
20 августа 2020 г. 12:15
Главный тренер Шериф: Карабах сильнее Фола Эш
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"Команда в Баку сильнее нынешнего соперника. Я надеюсь, что и там мы продолжим традицию побеждать". 

Как сообщает Report, такое мнение высказал главный тренер молдавского "Шерифа" Зоран Зечик, говоря о предстоящем матче с "Карабахом", который состоится во II квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. 

46-летний специалист заявил, что в I квалификационном раунде люксембургский "Фола Эш" (2:0) был преодолен с трудностями.

По мнению хорватского главного тренера, чтобы добиться результата на встрече с представителем Агдама, они должны хорошо играть как в атаке, так и в защите: "Надеюсь, что мы сыграем в Баку еще лучше. Судьба пары будет решена в одном матче. У нас мало времени до матча с "Карабахом". Мы должны очень серьезно подготовиться". 

Напомним, что матч "Карабах" - "Шериф" начнется 26 августа в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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Версия на азербайджанском языке "Şerif"in baş məşqçisi: "Qarabağ" "Fola Eş"dən daha güclüdür"

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