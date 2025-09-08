ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Сергей Ребров: Отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию сборной Азербайджана

    Футбол
    • 08 сентября, 2025
    • 17:59
    Сергей Ребров: Отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию сборной Азербайджана

    Сборная Украины ставит задачу взять три очка в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Азербайджана в Баку.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

    Специалист отметил, что уход главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша с поста может повлиять на игру украинской стороны.  При этом он считает, что отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию игрокам сборной Азербайджана. 

    "В любом случае, мы серьезно подготовились к этому матчу. Мы хотим взять 3 очка", - добавил он.

    Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится 9 сентября на стадионе Liv Bona Dea Arena в 20:00.

    Ukrayna millisinin baş məşqçisi: "Azərbaycanla oyun zamanı meydanda öz sözümüzü deməyə çalışacağıq"

