Сергей Ребров: Отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию сборной Азербайджана

Сборная Украины ставит задачу взять три очка в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Азербайджана в Баку.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Специалист отметил, что уход главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша с поста может повлиять на игру украинской стороны. При этом он считает, что отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию игрокам сборной Азербайджана.

"В любом случае, мы серьезно подготовились к этому матчу. Мы хотим взять 3 очка", - добавил он.

Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится 9 сентября на стадионе Liv Bona Dea Arena в 20:00.