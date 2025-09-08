Сергей Ребров: Отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию сборной Азербайджана
Футбол
- 08 сентября, 2025
- 17:59
Сборная Украины ставит задачу взять три очка в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Азербайджана в Баку.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Специалист отметил, что уход главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша с поста может повлиять на игру украинской стороны. При этом он считает, что отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию игрокам сборной Азербайджана.
"В любом случае, мы серьезно подготовились к этому матчу. Мы хотим взять 3 очка", - добавил он.
Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится 9 сентября на стадионе Liv Bona Dea Arena в 20:00.
