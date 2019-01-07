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    Главный тренер сборной Азербайджана назвал причину, по которой не выдержал экзамен

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "На экзаменах, связанных с тренерской категорией, я постоянно ищу ошибки в самом себе. На этот раз определенную часть экзамена я сдал хорошо, а некоторая часть была неудачной". 

    Об этом Report заявил не сумевший успешно завершить тренерские курсы Про категории УЕФА главный тренер сборной Азербайджана U19 Вугар Мамед. 

    По словам 40-летнего специалиста, в будущем он повторно испытает силы: "Работа в сборной также в определенной степени помешала успешной сдаче экзамена. Я очень старался, но не получилось. Есть тренеры, которые 4-5 раз оставались в стороне от этих курсов. А в моей карьере это было впервые. Как только начнутся очередные курсы, я вновь обращусь". 

    В.Мамед сказал, что из-за категории Про не намерен участвовать в организованных УЕФА курсах в зарубежных странах: "Система для этого везде одинакова. Я буду участвовать на курсах, организованных АФФА. Однако, сейчас я настроен на подготовку команды в элит-раунд чемпионата Европы". 

    Отметим, что 9 специалистов успешно завершили организованные АФФА совместно с УЕФА тренерские курсы категории Про. 

    Наряду с Вугаром Мамедом, экзамен не выдержал также Баба Аскеров. 

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