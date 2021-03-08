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Главный тренер сборной: Мы намерены сменить тактику в предстоящем матче

Главный тренер сборной: Мы намерены сменить тактику в предстоящем матче "Атмосфера хорошая. Просто ребята устали. Особенно это ощущается на утренней разминке. На вечерней тренировке царила другая атмосфера. Игроки выглядели более инициативными и мотивированными. В команде нет игроков с серьезными травмами, что нас радует”.
Футбол
8 марта 2021 г. 12:11
Главный тренер сборной: Мы намерены сменить тактику в предстоящем матче

"Атмосфера хорошая. Просто ребята устали. Особенно это ощущается на утренней разминке. На вечерней тренировке царила другая атмосфера. Игроки выглядели более инициативными и мотивированными. В команде нет игроков с серьезными травмами, что нас радует”.

Как сообщает Report, об этом в интервью azfutzal.az в преддверии отборочной игры со сборной Молдовы в Кишиневе заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио да Силва.

Главный тренер отметил, что придется туго из-за отсутствия Рафаэля Вилела, получившего желтую карточку в матче со сборной Молдовы в Баку. Главный тренер намерен сменить тактику в предстоящем матче.

“Наши игроки пребывают в хорошей форме. Рафаэль очень помогал нам, но его отсутствие не должно отразиться на общей игре команды”, - отметил Жозе Алесио.

Отметим, что встреча, которая состоится 9 марта на "FMF Arena"в городе Чореску, начнется в 20:30 по бакинскому времени. По итогам трех матчей в третьей группе сборная Азербайджана с 9 очками занимает первое место, а Молдова, в активе которой четыре очка, - третье.

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