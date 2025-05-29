Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу: Мы одержали великолепную победу

Главный тренер сборной Азербайджана Эльшад Гулиев прокомментировал решающую победу в матче с Румынией

Главный тренер сборной Азербайджана Эльшад Гулиев прокомментировал победу над Англией, обеспечившую команде путевку в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, специалист выразил благодарность тем, кто поддерживал команду во время игр.

Он подчеркнул, что наши футболисты показали хорошую игру:

"Мы одержали великолепную победу. Выражаю благодарность всем, кто нас поддерживал, азербайджанскому народу. Игра была трудной. В полуфинале мы встретимся с Черногорией. Надеюсь, что и в той встрече мы одержим победу и выйдем в финал".

Отметим, что Азербайджан вышел в полуфинал, обыграв Англию со счетом 2:1.