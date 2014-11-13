Главный тренер сборной Норвегии поведал о стиле игры против сборной Азербайджана

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Это была плодотворная игра для нас. Мы знали, что ослабление защиты доставит трудности нашей команде. Мы должны быть готовы столкнуться с такой ситуацией и в отборочной игре". Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер национальной футбольной команды Норвегии Пер-Матиас Хогмо после проигрыша своей команды сборной Эстонии со счетом 0:1.

Опытный специалист поделился мыслями об игре со сборной Азербайджана, с которой его команда встретится 16 ноября в рамках отборочного этапа ЕВРО-2016. Он отметил важность эффективной игры перед воротами соперника и готовности к наступательной игре сборной Азербайджана: "Мы должны контролировать игру и бороться до конца. Возможно, игра не будет такой открытой как в предыдущем выездном матче с Мальтой".

Отметим, что матч Азербайджан-Норвегия состоится в 21:00 на "Баксель Арене".