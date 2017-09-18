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    Главный тренер "Сабаила": Мы вышли на игру ради одного очка

    Соперник по классу был намного выше нас

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Мы вышли на игру ради одного очка, но, к сожалению, не смогли достигнуть цели. В связи с выступлением "Карабаха" в Лиги Чемпионов и игр сборной произошла большая пауза. Мы долгое время не играли. В этом матче уровень мастерства футболистов сказал свое слово. Соперник по классу был намного выше нас".

    Как сообщает Report, об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер "Сабаила" Самир Алиев, после того как его подопечные уступили "Габала" в матче 5 тура Премьер-лиги Азербайджана со счетом 1:3.

    Молодой специалист ответил на вопросы журналистов:

    - Разница в классе с другими соперниками не будет такой ощутимой. Можно ли надеется на что-то в этих играх?

    - У нас много проблем. Если тренеры, в чьем распоряжении более сильные команды, говорят что есть проблемы, что мы должны говорить? Мы не ставили перед собой высоких целей в этом сезоне. Мы - недавно созданная команда. У нас в составе много футболистов. Постараемся и им дать шанс в следующих играх.

    - Соперник остался недоволен судейством...

    - Это личное мнение главного тренера. Я не остался недовольным судейством. Если и есть ошибка, то судья тоже человек. Может ошибиться.

    - Если лимит позволил, заменили б вы Парвиза Гараханова?

    - Наверно, в следующих играх такого рода замены будут.

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