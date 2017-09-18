Главный тренер "Сабаила": Мы вышли на игру ради одного очка

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Мы вышли на игру ради одного очка, но, к сожалению, не смогли достигнуть цели. В связи с выступлением "Карабаха" в Лиги Чемпионов и игр сборной произошла большая пауза. Мы долгое время не играли. В этом матче уровень мастерства футболистов сказал свое слово. Соперник по классу был намного выше нас".

Как сообщает Report, об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер "Сабаила" Самир Алиев, после того как его подопечные уступили "Габала" в матче 5 тура Премьер-лиги Азербайджана со счетом 1:3.

Молодой специалист ответил на вопросы журналистов:

- Разница в классе с другими соперниками не будет такой ощутимой. Можно ли надеется на что-то в этих играх?

- У нас много проблем. Если тренеры, в чьем распоряжении более сильные команды, говорят что есть проблемы, что мы должны говорить? Мы не ставили перед собой высоких целей в этом сезоне. Мы - недавно созданная команда. У нас в составе много футболистов. Постараемся и им дать шанс в следующих играх.

- Соперник остался недоволен судейством...

- Это личное мнение главного тренера. Я не остался недовольным судейством. Если и есть ошибка, то судья тоже человек. Может ошибиться.

- Если лимит позволил, заменили б вы Парвиза Гараханова?

- Наверно, в следующих играх такого рода замены будут.