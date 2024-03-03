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Главный тренер "Нефтчи": Мы не заслужили столь крупного поражения

Главный тренер "Нефтчи": Мы не заслужили столь крупного поражения "Хорошо сыграли в первом тайме. Мы не заслужили столь крупного поражения".
Футбол
3 марта 2024 г. 22:43
Главный тренер Нефтчи: Мы не заслужили столь крупного поражения

"Хорошо сыграли в первом тайме. Мы не заслужили столь крупного поражения".

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Нефтчи" Миодраг Бойович заявил на пресс-конференции после матча 25-го тура Премьер-лиги, в котором его команда проиграла дома "Карабаху" со счетом 1:4.

"Пропустили голы из-за своих ошибок. Когда делаешь их против "Карабаха", они не прощают. В Азербайджане не видел второго такого клуба, который так давил на эту команду. Момент столкновения Махмудова отразился на ходе игры, он получил травму, мы его заменили. В матче "Габала" - "Карабах" произошло тоже самое, когда игрока хозяев удалили", - сказал черногорский специалист.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin baş məşqçisi: Böyükhesablı məğlubiyyətə layiq deyildik

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