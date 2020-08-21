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Главный тренер "Лачи": Предстоит трудный матч с азербайджанской командой

Главный тренер "Лачи": Предстоит трудный матч с азербайджанской командой "Мы знаем, что нам будет сложно играть против азербайджанской команды"
Футбол
21 августа 2020 г. 09:55
Главный тренер Лачи: Предстоит трудный матч с азербайджанской командой

Соперник "Кешли" в I квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА - албанский клуб" Лачи" провел товарищеский матч. 

Как сообщает Report, команда сыграла с "Аполонией". Встреча завершилась победой "Лачи" со счетом 1:0. 

Главный тренер команды Армандо Кунгу рассказал изданию Panorama, что он остался доволен первой частью игры с" Аполонией": "Но мы не смогли воспользоваться всеми шансами".

47-летний албанский специалист также поделился мнением о предстоящем матче с "Кешлой": "Мы знаем, что нам будет сложно играть против азербайджанской команды. Но проведем матч без эмоциональных нагрузок". 

Отметим, что встреча "Кешля"-"Лачи", которая состоится 27 августа на стадионе ASK Arena в Баку, начнется в 21:00.

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Версия на азербайджанском языке Albaniya baş məşqçi: "Azərbaycan komandası ilə matç çətin olacaq"

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