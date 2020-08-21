Главный тренер "Лачи": Предстоит трудный матч с азербайджанской командой

"Мы знаем, что нам будет сложно играть против азербайджанской команды"

Соперник "Кешли" в I квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА - албанский клуб" Лачи" провел товарищеский матч.

Как сообщает Report, команда сыграла с "Аполонией". Встреча завершилась победой "Лачи" со счетом 1:0.

Главный тренер команды Армандо Кунгу рассказал изданию Panorama, что он остался доволен первой частью игры с" Аполонией": "Но мы не смогли воспользоваться всеми шансами".

47-летний албанский специалист также поделился мнением о предстоящем матче с "Кешлой": "Мы знаем, что нам будет сложно играть против азербайджанской команды. Но проведем матч без эмоциональных нагрузок".

Отметим, что встреча "Кешля"-"Лачи", которая состоится 27 августа на стадионе ASK Arena в Баку, начнется в 21:00.