Главный тренер "Копенгагена": Мы два раза видели, как "Карабах" играл против "Атлетико"

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер клуба из Дании "Копенгаген" Столе Сольбаккен, оценивая испанскую "Атлетико", с которой встретится в 1/16 финала Лиги Европы по футболу, напомнил о "Карабахе". Как сообщает Report, норвежский специалист отметил, что результаты жеребьевки для команды стали тяжелыми.

По его мнению, "Атлетико" - одна из сильнейших команд Европы. Однако 49-летний специалист подчеркнул, что шансы на очередной этап есть: "Все мы два раза видели, как "Карабах" играл против "Атлетико". Поэтому ничего невозможного нет. Но это будет крайне сложно".

Наряду с этим, проведение первого матча дома Сольбаккен оценил как положительный фактор.

Отметим, что "Карабах", победивший "Копенгаген" в плей-офф Лиги Чемпионов на домашнем поле со счетом 1:0, проиграл в столице Дании со счетом - 1:2. Вместе с тем, представитель Азербайджана за счёт гостевого гола впервые в истории вышел в групповой раунд. Подопечные Гурбана Гурбанова на встречах в группе C сыграли вничью с "Атлетико" со счётом 0:0 в Баку, 1:1 в Мадриде.

Матчи 1/16 финала между "Копенгагеном" и "Атлетико" состоятся 15 и 22 февраля.