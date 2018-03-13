Главный тренер "Гамбурга" отправлен в отставку

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Руководство «Гамбурга» приняло решение уволить Бернда Холлербаха с поста главного тренера команды после поражения от «Баварии» (0:6) в матче 26-го тура чемпионата Германии.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Теперь наставником «динозавров» до конца сезона станет 46-летний Кристиан Титц, работавший с «Гамбургом» (U-21). Холлербах возглавлял команду с 22 января после отставки Маркуса Гиздоля.

Клуб набрал всего 18 очков в 26 турах Бундеслиги и является одним из главных претендентов на вылет, чего с ним ни разу ещё не случалось.