 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный тренер "Гамбурга" отправлен в отставку

    Теперь наставником «динозавров» до конца сезона станет 46-летний Кристиан Титц

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Руководство «Гамбурга» приняло решение уволить Бернда Холлербаха с поста главного тренера команды после поражения от «Баварии» (0:6) в матче 26-го тура чемпионата Германии.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Теперь наставником «динозавров» до конца сезона станет 46-летний Кристиан Титц, работавший с «Гамбургом» (U-21). Холлербах возглавлял команду с 22 января после отставки Маркуса Гиздоля.

    Клуб набрал всего 18 очков в 26 турах Бундеслиги и является одним из главных претендентов на вылет, чего с ним ни разу ещё не случалось.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi