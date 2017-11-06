Главный тренер Дженоа Юрич уволен со своего поста второй раз за год

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер итальянского «Дженоа» Иван Юрич второй раз за 2017 год был уволен с поста наставника клуба.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте «Дженоа».

Руководство команды приняло решение отправить Юрича в отстсавку после поражения от «Сампдории» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

Стоит отметить, что «Дженоа» второй раз за год увольняет Юрича с поста главного тренера клуба. В первый раз это произошло 20 февраля, после чего хорват снова возглавил команду 10 апреля.