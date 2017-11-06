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    Главный тренер Дженоа Юрич уволен со своего поста второй раз за год

    Руководство команды приняло решение отправить его в отстсавку после поражения от «Сампдории»

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер итальянского «Дженоа» Иван Юрич второй раз за 2017 год был уволен с поста наставника клуба.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте «Дженоа».

    Руководство команды приняло решение отправить Юрича в отстсавку после поражения от «Сампдории» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

    Стоит отметить, что «Дженоа» второй раз за год увольняет Юрича с поста главного тренера клуба. В первый раз это произошло 20 февраля, после чего хорват снова возглавил команду 10 апреля.

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