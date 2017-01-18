Главный тренер "Бурсаспор" выступил в защиту футболиста сборной Азербайджана

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Чтобы завоевать нападающего Кубилая Канатсызкуша мы направили Дениза Йылмаза играть во фланге. Играя не в своей позиции, Дениз проявил героизм".

Как сообщает Report, об этом в заявлении местным СМИ перед сегодняшней тренировкой команды сказал главный тренер турецкого клуба "Бурсаспор" Гамза Гамзаоглу, говоря о члене национальной сборной Азербайджана Денизе Йылмазе.

Главный тренер заявил, что огорчен из-за критики в адрес 29-летнего нападающего: "Мы уже завоевали Канадсызкуша. Впредь он будет одним из важных игроков команды и каждый будет стараться принести пользу команде. Меня огорчает то, что Дениз Йылмаз стал объектом обсуждений и критики. Дениз не достоин этого. Он делает все от него зависящее на поле. Плохо играл не только он, мы выступали не очень хорошо как команда. Думаю, нужно воздержаться от личной реакции. Мы уже настроились на Суперлигу. Начнем свою работу с "Аданаспор"".

Отметим, что "Бурсаспор" ведет борьбу в группе "Г" кубка страны. Вне зависимости от результатов последнего матча, команда приостановила борьбу в кубке. Возглавляемая Гамзой Гамзаоглу команда в лучшем случае может завершить группу, разместившись на 3-й ступени.