    Футбол
    • 17 сентября, 2025
    • 02:03
    Главный тренер Бенфики: Обосновать причину проигрыша сложно

    Обосновать причину проигрыша "Бенфики" сложно.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер португальцев Бруну Лаже на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи I тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

    Специалист прокомментировал поражение в игре со "скакунами".

    "Обосновать причину проигрыша сложно. Это не тот результат, которого мы хотели. Мы начали игру хорошо, первые 30 минут выступали так, как и было задумано. К сожалению, после пропущенного первого гола мы потеряли контроль. Думаю, что после этого поражения команда уже должна собраться", - отметил Б. Лаже.

    Отметим, что матч "Бенфика" - "Карабах" завершился победой агдамского клуба со счетом 2:3. После финального свистка местные болельщики показали белый флаг уходящему с поля Бруну Лаже, требуя его отставки.

    Лента новостей