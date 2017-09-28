Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отправлен в отставку

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер "Баварии" (Германия) Карло Анчелотти отправлен в отставку.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба клуба.

Управление мюнхенским клубом временно возложено на помощника тренера Вилли Санье.

Он выведет команду на матч с командой "Херта" в VI туре Бундеслиги. Затем объявят имя нового главного тренера.

Отметим, что вчера ночью в рамках II тура группового раунда Лиги чемпионов "Бавария" проиграла во Франции ПСЖ со счетом 0:3.

После 6 туров в Бундеслиге мюнхенцы оказались на 3-й ступени с 13-ю очками. Карло Анчелотти возглавлял немецкую команду с 1 июля 2016 года. В прошлом сезоне его команда стала чемпионом страны.