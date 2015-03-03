​Главный тренер "Баварии" попал в ДТП

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер клуба "Бавария" (Германия) Хосеп Гвардиола попал в ДТП.

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, в результате аварии испанский специалист не пострадал.

В автомобиле Гвардиолы не сработала тормозная система и он врезался в другую машину. К счастью, водитель другого автомобиля также не пострадал.

Отметим, что очередной матч "Баварии" состоится 4 марта. В тот же день в 1/4 финала кубка Германии мюнхенцы встретятся с брауншвейгской командой "Айнтрахт".