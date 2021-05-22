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Главный тренер армянского клуба избил собственного игрока

Главный тренер армянского клуба избил собственного игрока Главный тренер армянского футбольного клуба «Пюник» Егише Меликян избил игрока Антона Кобялко.
Футбол
22 мая 2021 г. 00:59
Главный тренер армянского клуба избил собственного игрока
Антон Кобялко

Главный тренер армянского футбольного клуба «Пюник» Егише Меликян избил игрока Антона Кобялко.

Как передает Report, об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

Между игроком и тренером произошла ссора во время матча. В команде решили расторгнуть контракт с футболистом. Кобялко пришел попрощаться с Меликяном и попросил, чтобы тот извинился за грубые слова в его адрес. Тренер отказался, а Кобялко при партнерах по команде дал специалисту пощечину, а затем уехал в аэропорт.

«В аэропорту Кобялко догнали Меликян и заместитель генерального директора «Пюника» Ким Аракелян. Его избили, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове», — сказал источник.

Аракелян также является членом исполкома Федерации футбола Армении.

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