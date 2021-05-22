Главный тренер армянского клуба избил собственного игрока

Главный тренер армянского футбольного клуба «Пюник» Егише Меликян избил игрока Антона Кобялко.
Между игроком и тренером произошла ссора во время матча. В команде решили расторгнуть контракт с футболистом. Кобялко пришел попрощаться с Меликяном и попросил, чтобы тот извинился за грубые слова в его адрес. Тренер отказался, а Кобялко при партнерах по команде дал специалисту пощечину, а затем уехал в аэропорт.
«В аэропорту Кобялко догнали Меликян и заместитель генерального директора «Пюника» Ким Аракелян. Его избили, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове», — сказал источник.
Аракелян также является членом исполкома Федерации футбола Армении.