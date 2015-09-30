​Главный тренер "Андерлехт": Игра с "Карабахом" будет сложной

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Игра с "Карабахом" будет сложной. Мы сделаем все, чтобы одержать победу".
Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер бельгийского "Андерлехт" Бесник Хаси на пресс-конференции, прошедшей перед групповым этапом Лиги Европы с "Карабахом".
Опытный специалист обещал поддержать игроков на поле: "Я верю в своих футболистов и оказываю им моральную поддержку".
Затем Бесник Хаси ответил на вопросы журналистов.
- Вы перейдете в атаку в первые же минуты игры, или застанете противника врасплох?
- Соперник также борется за победу. Для этого мы будем бороться на поле и сделаем все возможное для победы.
- Над чем Вы работали, готовясь к игре?
- Мы работали и работаем над реализацией гола, тренируем молодых футболистов.
- Что Вы можете сказать о Рейнальдо в "Карабахе"?
- Рейнальдо достиг больших продвижений. Я знаю, что он хороший игрок.
- Не трудно ли Вам из-за разницы во времени?
- Мы готовимся здесь так же, как и в Бельгии. Для нас это не имеет никакого значения.
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