​Главный тренер "Андерлехт": Игра с "Карабахом" будет сложной

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Игра с "Карабахом" будет сложной. Мы сделаем все, чтобы одержать победу".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер бельгийского "Андерлехт" Бесник Хаси на пресс-конференции, прошедшей перед групповым этапом Лиги Европы с "Карабахом".

Опытный специалист обещал поддержать игроков на поле: "Я верю в своих футболистов и оказываю им моральную поддержку".

Затем Бесник Хаси ответил на вопросы журналистов.

- Вы перейдете в атаку в первые же минуты игры, или застанете противника врасплох?

- Соперник также борется за победу. Для этого мы будем бороться на поле и сделаем все возможное для победы.

- Над чем Вы работали, готовясь к игре?

- Мы работали и работаем над реализацией гола, тренируем молодых футболистов.

- Что Вы можете сказать о Рейнальдо в "Карабахе"?

- Рейнальдо достиг больших продвижений. Я знаю, что он хороший игрок.

- Не трудно ли Вам из-за разницы во времени?

- Мы готовимся здесь так же, как и в Бельгии. Для нас это не имеет никакого значения.