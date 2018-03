Главный менеджер "Карабах Вена”: Заработанное нами в последнем успешном турнире мы направим в помощь нуждающимся - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 30 января. REPORT.AZ. Интервью Report с главным менеджером действующего в Австрии клуба "Карабах Вена" Рамином Шукюровым.

- Как возникла идея создания клуба “Карабах Вена”, и когда это произошло?

- С идеей и инициативой создания в столице Австрии футбольного клуба "Карабах Вена" выступил в 2013 году президент клуба Орхан Велиев, и уже в июле 2014 года был официально учрежден клуб "FC Karabakh Wien". Членами правления клуба являются 4 азербайджанца – президент Орхан Велиев, вице-президент Ульви Рзаев, главный менеджер Рамин Шукюров, финансовый менеджер – Санан Ахмедзаде, 1 австриец – вице-президент Манфред Модли и 1 турок – Кямран Куш. Название клуба сложилось из наименования азербайджанского региона и австрийского города, представляющих для обеих стран особую историческую значимость. Карабах снискал себе славу центра искусств и культуры Азербайджана и всего Кавказа, Вена же, является колыбелью европейского искусства и культуры.

- Как Вы намерены пропагандировать Нагорный Карабах, находящийся ныне в оккупации?

- К сожалению, последние 25 лет Карабах больше ассоциируется у европейской и мировой общественности с зоной конфликта, что наносит ущерб истинным ценностям этого региона, создает о них неверные представления. Поэтому основатели клуба – молодые азербайджанцы поставили основной своей целью сформировать у австрийцев и европейцев посредством спорта правильное представление об исконном азербайджанском крае – Карабахе. На официальном сайте футбольного клуба "Карабах Вена" приведена краткая этимология слова “Карабах”: "Название “Карабах” образовано из слов “кара/гара”, что в переводе с древнетюркского и азербайджанского значит не только “черный”, но и "густой", "большой", “темный”, и “бах/баг” – сад, земля. Таким образом, "Карабах" означает чернозем, плодородная, благодатная земля, большой, густой сад. Карабах – прославленный регион Азербайджана, хорошо известный международной общественности. Он – сердце Азербайджана, край, взрастивший видных писателей, спортсменов, политиков и государственных деятелей. Карабах – колыбель азербайджанской музыки.

- Расскажите о структуре клуба…

- С момента основания "Карабах Вена" правление клуба сочло приоритетными направлениями обретение собственной спортплощадки и развитие инфраструктуры клуба. Во второй половине сезона 2014-2015 мы достигли успехов в переговорах со "StadtWien" (городским муниципалитетом Вены) и клубом "Kaiserebersdorf". С июля 2015 года "Карабах Вена" обладает спортплощадкой размером почти в 4 га, образованной благодаря слиянию спортивных обществ и именуемой спортивным центром “SC Kaiserebersdorf". Переход этой арены на баланс нашего клуба официально подтвердили Городской муниципалитет Вены, венская футбольная федерация и Министерство внутренних дел. Во второй половине сезона 2015-2016 название арены было переименовано со “SC Kaiserebersdorf" на спортивный центр “Карабах Вена". Начиная с сезона 2016-2017, домашние матчи клуб “Карабах Вена" проводит на одноименной площадке.

- Задумываетесь ли, о расширении инфраструктуры клуба в дальнейшем?

- Нынешняя инфраструктура клуба среднего уровня, ее можно считать пригодной к использованию. Она состоит из участка, расположенного в 20 минутах от центра Вены, где имеются одна спортплощадка с искусственным и одна – с натуральным покрытием, буфет, 4 раздевалки и одно административное помещение. Территория спортивного центра "Карабах Вена" обладает широкими возможностями для развития и перестройки. Учитывая столь важный фактор, мы намерены построить на базе нынешнего спортивного центра клуба новый современный комплекс, отвечающий стандартам UEFA, который будет именоваться “Карабах Арена". Мы уже ведем работу в этом направлении. План арены разработан одним из известнейших архитекторов Австрии – Францем Янцом. Новый инфраструктурный план будущей "Карабах Арены" был высоко оценен и одобрен городским муниципалитетом Вены. В нем предусмотрены одна спортплощадка с искусственным и одна – с натуральным покрытием, 4 небольших крытых футбольных поля, крытая трибуна на 1500 мест, спортивный отель, фитнесс-центр, физиотерапевтический центр и футбольный садик для детей. В нашем инфраструктурном плане учтены и прочие важные требования, предъявляемые Футбольной федерацией Австрии к аренам подобного рода.

- Какие возможности откроет перед "Карабах Вена" такая инфраструктура?

- Новая арена "Карабах Вена" отвечает всем инфраструктурным требованиям, включая 2-ю Бундеслигу. "Карабах Арена" впервые объединит спортивный отель, физиотерапевтический центр, крытые футбольное поле и спортплощадки, став первым современным учебно-тренировочным центром такого рода. Возможности этой арены позволят проводить международные турниры среди нижних возрастных групп знаменитых европейских футбольных клубов, продвигать себя и свои детские команды в европейском футболе. Помимо этого, современная инфраструктура "Карабах Вены" позволит проводить здесь зимние и летние сборы национальной сборной Азербайджана, а также сборы прибывших в Австрию азербайджанских клубов.

- Что можно сказать об уровне команд клуба, выступающих в нижних возрастных группах?

- Важнейшей частью концепции развития нашего клуба является создание школы футбола и подготовка сильных команд в нижних возрастных группах. Концепция развития детского футбола была запущена в августе 2015 года. Она охватывает 5-7-летний период, до 2022 года планируется шагнуть на академический уровень. В целом, Футбольная федерация Вены разбила нижние возрастные группы на 4 лиги: Лига WFV ( Лига Футбольной федерации Вены), лиги A, B и C. В настоящее время наши команды выступают в Лиге В. Ежегодно наши команды участвуют в различных лигах, в соответствии со своим возрастом. В сезоне 2016-2017 эти команды стали чемпионами Лиги С. В этом году мы впервые выступаем в Лиге В, занимая в ней лидирующую позицию. Мы опережаем ближайших преследователей на 25 очков. Наша цель – победить в Лиге В и шагнуть в Лигу А.

- Какие цели поставлены концепцией развития, предусмотренной до 2022 года?

- Основной задачей, предусмотренной стратегией развития до 2022 года, правление клуба считает достижение академического уровня в детской возрастной группе, а это связано с попаданием основной нашей команды в Бундеслигу. Поэтому эти успехи должны быть достигнуты параллельно. В академических лигах могут выступать лишь команды нижних возрастных групп клубов, представленных в Бундеслиге.

- Какие условия созданы для подготовки футболистов нижних возрастных групп?

- Подготовка футболистов “Карабах Вена”, выступающих в нижних возрастных категориях, началась, в первую очередь, с учреждения футбольного садика, где маленькие дети впервые касаются мяча. Этот садик рассчитан на 20 детей в возрасте 4-6 лет. Самой юной командой нашего клуба является команда U-7, состоящая из детей в возрасте 7 лет. По достижении 6 лет дети из футбольного садика попадают в команду U-7. Помимо этого, в нашу младшую команду после соответствующих проверок в футбольной школе “Карабах Вена” попадают и воспитанники других клубов, а также те, кто не учился ни в одном футбольном садике. Наша футбольная школа состоит из 9 команд - U-7, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14 U-16 и U-18, выступающих в различных возрастных категориях. Учебный процесс в футбольной школе клуба построен планомерно и эффективно, предусматривая занятия с опытными тренерами, что позволяет раскрыть потенциал юных футболистов и развить его в нужном направлении. В клубе задействованы 200 футболистов, 20 тренеров и 5 человек технического персонала из 20 различных национальностей. Многонациональный состав "Карабах Вены”в нижней возрастной группе позитивно выделяет нас в венском футболе.

- Какие социальные проекты были реализованы клубом?

- Наш проект "Kids and Youth Tribune" (“Дети и молодежная трибуна”) является первым в мировом футболе пилотным проектом социальной направленности. Официальными партнерами проекта нашего проекта выступили UEFA и Футбольная федерации Австрии. Финансировать проект будут спонсоры. В случае реализации и успешности проекта им смогут воспользоваться и другие клубы. Помимо этого, часть заработанного нашим клубом на последнем успешном турнире мы, в рамках проекта “Play to Help", направим на оказание помощи физическим лицам или структуре, нуждающейся в материальной помощи. Мы намерены пропагандировать это благое начинание и среди других австрийских клубов. В течение полугода мы будем реализовывать спортивное мероприятие с участием детей с синдромом Дауна под лозунгом “Disability is not Inability” ("Ограниченность физических возможностей не значит неумелость"). Под Новый год члены нашего клуба собрали деньги и направили их в Институт по борьбе с детской онкологией при больнице “Sent Anna”. Девиз нашего клуба - “Today’s Success is Tomorrow’s History” ("Сегодняшний успех – завтрашняя история"). Мы выделяемся среди прочих клубов новаторским подходом, креативностью и работой с молодежью. Австрийские клубы гордятся своей историей, они весьма консервативны. Мы же движемся в совершенно противоположном от них направлении, отдавая предпочтение новизне и современности.