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Главный тренер сборной Шотландии подал в отставку

Главный тренер сборной Шотландии подал в отставку

Алекс Маклиш покидает пост главного тренера сборной Шотландии. 

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Шотландского футбольного союза, 60-летнего шотландца отправили в отставку из-за неудачных результатов в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию. 

Отметим, что Алекс Маклиш был назначен главным тренером сборной Шотландии в 2018 году. В то время с ним заключили двухлетний контракт. Под его руководством команда завершила 1 группу Лиги С Лиги наций УЕФА на первой строчке и завоевала путевку в плей-офф. А в отборочном цикле ЕВРО-2020 британцы в двух играх 1-ой группы завоевали 3 очка. Проиграв в первом туре Казахстану (0:3), на следующей встрече шотландцы обыграли Сан-Марино - 2:0.

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