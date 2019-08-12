Главный тренер "Карабаха": "Игрокам необходимо больше думать о поле"

«Нас ожидает очень важная игра, и необходимо быть чрезмерно осторожными. Футболистам нужно будет больше думать о поле. Им дали всю необходимую информацию».

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед ответным матчем III отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА против кипрского «АПОЭЛ».

Сорокасемилетний специалист отметил, что команда будет стараться добиться положительного результата благодаря хорошей игре.

«После первой встречи и соперника сменился главный тренер. Мы говорили о его работе с футболистами. При смене главного тренера бывает определённое беспокойство. Сейчас нам нужно готовится в совершенно иной форме. Такое происходит не впервые. На главном тренере всегда большая ответственность, потому что от него требуется результат. На нас больше ответственности. Не верю, что они требуют у нового главного тренера прохождения в следующий раунд. Скорее всего, от него ожидают создания будущей команды», - поделился Г.Гурбанов.

Отметим, что «Карабах» в первой игре в Никосии одержал победу со счётом 2:1. Ответный матч начнётся 13 августа в 20:30 по местному времени на стадионе им. Тофика Бахрамова в Баку.