​Главный тренер "Габалы": Мы не смогли воспользоваться своими шансами

"Мы знали, что будет тяжело. В зимний перерыв произошли некоторые изменения. Новые трансферы поздно присоединились к команде, поэтому мы не смогли продемонстрировать желаемую игру. Но у команды есть потенциал. Верю, что мы добудем успешные результаты".

Как передает Report, об этом главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев заявил на пресс-конференции после выездного поражения от "Сабаха" в рамках XVI тура азербайджанской премьер-лиги со счетом 2:3.

40-летний специалист заявил, что у команды все в порядке с психологией: "Просто мы были невнимательны в эпизодах с пропущенными голами. Пропустили голы в стандартных ситуациях. В первом тайме у нас были хорошие шансы, но мы не смогли ими воспользоваться".