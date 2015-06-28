​Глава ФИФА ушел в отставку в надежде снизить давление на спонсоров организации

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер покинул свой пост, чтобы снизить давление на организацию и спонсоров.

Как передает Report, об этом швейцарский чиновник заявил местному изданию Walliser Bote.

"Это был единственный способ снизить давление на ФИФА, его работников и спонсоров, - отметил Блаттер.- Я это сделал для того, чтобы убрать ФИФА с линии огня".

Блаттер на конгрессе ФИФА 29 мая был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов.