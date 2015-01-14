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    ​Генсек АФФА принял участие на конференции "Football Talks 2015"

    Мероприятие проводится по случаю 100-летия Футбольной федерации Португалии

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Сегодня по приглашению Футбольной федерации Португалии генсек АФФА Эльхан Мамедов принял участие на конференции "Football Talks 2015".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на конференции также принимали участие президент УЕФА Мишель Платини, члены Исполнительного комитета Европейской футбольной организации.

    Мероприятие проводится по случаю 100-летия создания Футбольной федерации Португалии.

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